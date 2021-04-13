《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關總署公布２０２１年一季度進出口情況，主要大宗商
品進口量增加。一季度，中國進口鐵礦砂２﹒８３億噸，增長８％；原油１﹒３９億噸，增長９
﹒５％；天然氣２９３８﹒８萬噸，增加１９﹒６％。
一季度，進口大豆２１１７﹒８萬噸，增１９％；玉米６７２﹒７萬噸，增４３７﹒８％；
小麥２９２﹒５萬噸，增加１３１﹒２％。（ｊｔ）
13/04/2021 10:58
【聚焦數據】首季大宗商品進口量增，鐵礦增８％，玉米大增４倍
《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關總署公布２０２１年一季度進出口情況，主要大宗商
品進口量增加。一季度，中國進口鐵礦砂２﹒８３億噸，增長８％；原油１﹒３９億噸，增長９
﹒５％；天然氣２９３８﹒８萬噸，增加１９﹒６％。
一季度，進口大豆２１１７﹒８萬噸，增１９％；玉米６７２﹒７萬噸，增４３７﹒８％；
小麥２９２﹒５萬噸，增加１３１﹒２％。（ｊｔ）
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