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13/04/2021 14:02

【反壟斷】天貓下周起降低開店門檻，首次試點「天貓試運營期」

　　《經濟通通訊社１３日專訊》天貓宣布自下周一（１９日）起降低開店門檻，將首次試點「
天貓試運營期」，簡化審核步驟，通過７個月的試運營能力考核之後，就會成為正式天貓店。
　　天貓有關負責人表示，簡化書面的資質審核，而以商家的實際運營能力作為商家開天貓店的
標準，降低開店門檻，也讓商家開天貓店更容易。這是天貓自２００９年創立以來，商家開店規
則的一個重大改變。（ｊｔ）

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