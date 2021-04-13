【華為動向】華為雲在中國雲服務市場居第二，全球ＩａａＳ排第六

《經濟通通訊社１３日專訊》第１８屆華為全球分析師大會４月１２日至１４日在深圳召開

。在「雲與計算，開啟數字化轉型新階段」峰會上，華為公布２０２０年雲與計算業務進展：華

為雲在中國公有雲服務市場位居第二、全球ＩａａＳ市場位居第六，全球增速最快；鯤鵬、昇騰

計算蓬勃發展，賦能千行百業；華為存儲市場份額位居全球第三、中國第一。（ｊｔ）

