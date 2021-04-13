【大國博弈】中國對美國首季進出口１﹒０８萬億人幣增６１﹒３％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關今日公布的數據顯示，一季度，東盟、歐盟、美國和

日本為中國前四大貿易夥伴，分別進出口１﹒２４萬億元（人民幣．下同）、１﹒１９萬億元、

１﹒０８萬億元和５６１４﹒２億元，分別增長２６﹒１％、３６﹒４％、６１﹒３％和

２０﹒８％。

此外，中國對「一帶一路」沿線國家、ＲＣＥＰ貿易夥伴進出口分別增長２１﹒４％、

２２﹒９％。（ｗｌ）

