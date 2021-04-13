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13/04/2021 10:15

【大國博弈】中國對美國首季進出口１﹒０８萬億人幣增６１﹒３％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關今日公布的數據顯示，一季度，東盟、歐盟、美國和
日本為中國前四大貿易夥伴，分別進出口１﹒２４萬億元（人民幣．下同）、１﹒１９萬億元、
１﹒０８萬億元和５６１４﹒２億元，分別增長２６﹒１％、３６﹒４％、６１﹒３％和
２０﹒８％。
　　此外，中國對「一帶一路」沿線國家、ＲＣＥＰ貿易夥伴進出口分別增長２１﹒４％、
２２﹒９％。（ｗｌ）

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