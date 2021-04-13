【債務風險】永城煤電違約不斷，１０億人幣超短融下周兌付有困難

《經濟通通訊社１３日專訊》河南省屬煤炭國企永城煤電自去年底起出現債務違約，對河南

國企及煤炭行業的融資環境帶來嚴重影響，盡管在地方政府的幫助下，永城煤電已經敲定多筆違

約債券的展期方案，但對於接下來的到期債券兌付，企業似乎仍未找到化解方法。

永城煤電刊登公告顯示，旗下２０２０年第八期超短期融資券應於下周一（１９日）兌付本

息，但由於公司流動性不足，該期債券本息兌付存在不確定性，應付本息金額１０﹒３３億元人

民幣。（ｅｙ）

