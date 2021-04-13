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13/04/2021 14:46

【數據解讀】３月進口增速創四年高，光銀：料首季ＧＤＰ表現強勁

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關今日公布，以美元計，３月出口同比增３０﹒６％，
低於市場預期的增３５﹒５％；３月進口同比增３８﹒１％，遠高於市場預期，並創下２０１７
年２月以來最高增速。當月貿易順差１３８億美元，大幅低於市場預期的５２０﹒５億美元。３
月，中國實現進出口總值４６８４﹒７億美元，同比增３４﹒２％。
　　光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，一季度中國外貿延續強勁擴張態勢，反映內需和外
需同步復甦；預示中國一季度ＧＤＰ同比增速表現「強勁」，這很大程度是受去年突發疫情導致
低基數。

＊需防範大宗商品價格維持高位導致輸入性通脹壓力＊

　　從趨勢看，中國外貿仍有望延續高景氣度。一方面是全球疫情影響趨緩，加碼刺激政策帶動
需求回暖；另一方面，全球疫情尚未結束，全球對中國機電、醫療器械等需求仍較強；加之中國
貿易結構優化，外貿穩定性逐步提升。
　　報告還認為，近期大宗商品價格走高對外貿影響整體偏有限，大宗商品價格走高對中國影響
較為複雜，需要防範大宗商品價格長時間維持高位或走高導致輸入性通脹壓力，同時，大宗商品
價格對國內中下游製造業企業利潤造成擠壓，削弱支持政策效果。但預計整體影響有限。
（ｗｌ）

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