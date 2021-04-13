【ＦＯＣＵＳ】福島核廢水拍板入海，科技未來神魔難料

【ＦＯＣＵＳ】隨著日本周二（１３日）正式拍板，將福島第一核電站的逾百萬噸經稀釋的

核廢水排入太平洋，十年前堪比「切爾諾貝利事件」災難級別的東京電力（ＴＥＰＣＯ）核事故

，遺留的手尾爭議似蓋棺定論。

拋開環保、健康影響的科學之爭，此震撼性決定再將地緣政治各自站隊置於台前，而無遠弗

屆的人類科技未來或神魔難料。



＊逾百萬噸入太平洋或需時３０年＊



日皇、日揆周日（１１日）甫出席「３１１」大地震十周年追悼儀式，日本政府今早即正式

拍板，就著當年在地震引發海嘯中重創的福島第一核電站（隸屬東電），在兩年內啟動排放已累

積的逾百萬噸經稀釋的核廢水入太平洋，預料總需時約３０年。

何謂「核廢水」？這須回溯至２０１１年３月１１日，當天福島第一核電廠因地震緊急停機

，其後而來的海嘯令全廠突失電力，致循環冷卻水泵失效，最終演變成爐心熔毀及氫氣爆炸的核

事故，嚴重程度獲評級為跟前蘇聯「切爾諾貝利事件」相同的７級，至少１５萬人強制撤離。



＊廢棄十年惟日增廢水仍達逾百噸＊



儘管日本政府在核事故發生一周後（３月２０日）明確表示，福島第一核電站將永久廢棄，

惟過去１０年間，新產生的核廢水仍以每日１４０噸的速度累積，包括６個反應堆原有的冷卻劑

、為持續冷卻堆芯而新注入的水、大量滲入反應堆的地下水及雨水等。

隨著核廢水持續增加，東電在廠區附近建立了逾千個大型儲水罐，截至上月，累積的廢水已

達約１２５萬噸，足以填滿６００個奧運標準泳池。東電預計，儲罐容量將在明年秋季達到極限

，首相菅義偉今早就稱，要推進反應堆報廢，「處置是無法避開的課題」。



＊經稀釋後屬危險或安全看法兩極＊



根據日本的設想，核廢水在排入太平洋前將經兩次淨化處理，據東電的數據，屆時大部分的

放射性元素如銫、鍶都已基本清除，對於不太容易處理的氚，濃度則相當於相當於世衛飲用水標

準約七分之一。

不過，以東電當年救災的遲緩反應並涉嫌隱瞞事故嚴重性來看，其數據是否可信及未來就淨

化的實際操作如何，似乎疑慮重重。環保組織「綠色和平」就指，福島核廢水中的放射性同位素

碳１４等的含量，存在損害人類ＤＮＡ的潛在危險。另一方面，帝國理工學院分子病理學主任、

放射學專家Ｇｅｒａｌｄｉｎｅ Ｔｈｏｍａｓ就指，氚根本不構成健康風險，尤其是當考慮到

太平洋的稀釋因子時，更有學者指，每噸經處理的核廢水中的輻射量，少於一次胸部ＣＴ掃描。

沸沸揚揚的科學之爭以及中韓齊表嚴重關切，令事件後續影響難料，而日本此震撼性決定再

將地緣政治各自站隊置於台前。



＊核能、星鏈、ＡＩ……禍福難料＊



美卿布林肯發推稱，感謝日本在決定處置福島第一核電站水方面所作的透明努力，並期待繼

續與之協調；華府則指，日本政府的做法符合全球公認的核安全標準。而聯合國國際原子能總署

（ＩＡＥＡ）總幹事Ｒａｆａｅｌ Ｍａｒｉａｎｏ Ｇｒｏｓｓｉ則表示，向海洋排放並非新

鮮事物，世界各地皆有發生。

以較清潔的核電取替化石能源，引發核能安全關注之外，無遠弗屆的人類科技未來或神魔難

料。最新一例是「鋼鐵俠」Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ的「星鏈」計畫被指毀了星空，皆因這些位於低

地球軌道每顆如同汽車大小的衛星，運行痕跡已影響天文學家對彗星的觀測。而隨著人工智能、

超級計算等的興起，ＡＩ預警系統加上高超音速武器，或加速戰爭爆發及升級速度。

