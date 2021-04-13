《匯市縱橫－蕭啟洪》以不變應萬變

《匯市縱橫》昨晚（１２日）美國財政部標售３８０億美元十年期國債，得標收益率為

１﹒６８％，投標倍數則與上月相同為２﹒３６倍。十年期債息率由年初０﹒９０％飆升至兩試

１﹒７５％後，略為回穩，但已回復到疫情爆發前的水平。

今周美聯儲主席鮑威爾接受專訪時表示，美國經濟似乎處於拐點（Ｔｕｒｎｉｎｇ

Ｐｏｉｎｔ），只要疫情消退，經濟產出及就業增長在未來幾個月加速。亦再次重申待實現充分

就業及通脹回到２％，甚至一段時間高於２％後，才考慮加息；但沒有對債息再進行評論。反而

有提及對早前因槓桿過高引至「爆倉」的Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的關注，美聯儲或會就此對審查銀行是否充分了解自身產生的風險；認為

事件似乎沒有引起人們對金融體系更廣泛穩定性的質疑。

結論就是大家過了一個Ｇｏｏｄ Ｆｒｉｄａｙ，雖然美國沒有假期，但也無風雨也無晴。

該關注通脹的繼續看看；該「爆倉」的自行了斷，別嚇著市場即可。短暫的平靜不代表問題已解

決，仍需做好風險管理。過分槓桿或過度投資（Ｏｖｅｒ－ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ）的企業或個人

較為脆弱，市況稍有異動，Ａｒｃｈｅｇｏｓ的情況前車可鑑。



＊澳元似陷停滯＊



鮑威爾以不變應萬變，並重申：「我今天有上班」。澳洲央行行長洛威也準時「打卡」，周

二（１３日）決議基準利率在０﹒１％的歷史低點不變，符合市場預期。在實際通貨膨脹率持續

維持在２％至３％的目標區間之前，不會提高利率。該行預估最早要到２０２４年才會達成。決

議公布後澳元兌美元反彈１０－１５點左右，不過缺乏任何跟進買盤。匯價目前交投於

０﹒７６００至０﹒７６５０附近，日內基本持平。匯價難以延續前一日的漲勢且在周二亞市依

然受限於區間內。股市下跌促使部分避險資金流向美元並抑制風險貨幣澳元任何有意義的反彈

。匯價自年度低點至０﹒７６６０－６５的反彈似乎陷入停滯，不過跌勢受限，至少目前如此。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。



澳元：早前建議候低於０﹒７６２０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７８２０，止蝕

０﹒７４８０。



英鎊：前周建議候高於１﹒３９００沽出英鎊兌美元已成交，並於１﹒３７００平倉，獲利

２００點子。



歐元：本周建議候高於１﹒１９５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１７５０，止蝕１﹒２０５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

