《股壇解碼－戴名》道指更上一層樓；周生生（０１１６）痛苦經營

《股壇解碼》道指上周五（９日）單日走勢凌厲，同日創出歷史新高３３８１０點和收市高

位３３８００點，綜合全天走勢大部分時間呈現窄幅上升，大市在最後４５分鐘受資金積極入市

影響而出現急升，最後創出即市歷史新高並貼近全日最高位收市。走勢上論成交量和資金流都無

可置疑，但聯儲局對經濟預期的態度曖昧，加上美債孳息率居高不下，市場風險胃納加大催生泡

沫，聯儲局能否在明年中前維持息率不變將對整個美國資本市場造成決定性的影響。



＊捲土重來＊



上周印度、泰國，日本和南韓相繼出現新一波疫情確診高峰，當中印度在全國城市大規模接

種疫苗後再現確診高峰，雖然印度官方歸究偏遠地區接種率偏低所致，而泰國是東南亞國家中復

甦最快的一個國家，國內各種大型商業活動陸續恢復的時候確診數字突然飆升，必定對剛有起色

的經濟造成沉重打擊，至於日本和韓國確診數字急增則有點不明所以，但外界普遍認為是疫苗對

變種病毒的失效有關，假設推論屬實，新一波的經濟寒冬將會從東南亞開始。



＊鋒芒過露＊



上周六（１０日）阿里巴巴（０９９８８）因壟斷行為被內地市監局罰款１８２億人民幣，

事件始末就不在此詳述，但有一點讓人擔心的是國內很多行業一家獨大都是很正常的現象，例如

騰訊（００７００）、滴滴、愛奇藝和攜程這些巨頭在本身的行業裏都接近壟斷的局面，如果日

後監管部門加強管制，相信罰款案例將陸續有來，這些都對龍頭企業的盈利和經營前景或多或少

帶來陰影。在目前經濟復甦還沒確認的環境下，投資者不要因為數據的短暫反彈而貿然入市。



＊伺機而動＊



上星期由於假期關係，雖然恆指只有三個交易日，但每天接近５００點波幅已足夠完成震倉

任務，膽小散戶隨時被震走。由於期權倉位向好，相信近期外圍不明朗因素並不改變大市中期格

局，但牛熊證街貨重回７２：２８的比例，大市短期升勢或受影響，投資者可趁大市波動而候機

入市，維持上升頂部３１２００點的預測。



＊股票簡評＊



周生生（００１１６）主要從事製造珠寶產品、貴金屬批發、物業投資以及其他珠寶相關業

務。業務則以香港、澳門、中國大陸和台灣為主要經營零售店地區。從業績來說，集團的毛利率

（以全年業績計）自２０１６年起有輕微改善，但去年的資產回報率卻是近５年來最差的，證明

周生生的盈利能力在逐步下降，對比之下前年（２０１９年）雖受到社會運動所影響，但集團去

年（２０２０年）的毛利並沒有如東方表行集團（００３９８）一樣受惠封關而出現增長，證明

周生生的業務出現兩個弊端，一是香港區業務主要依賴外來旅客，相信當中絕大部分是來自自由

行；二是國內業務並沒有因為封關而出現增長來彌補香港區業務的倒退，這些都證明了周生生並

沒有充分的利用手上資源，趁疫情期間搶佔市場消費分額，這些都不利集團日後的市場發展和疫

後市場開拓推廣，其他非流動資產急增數倍也是不明所以。

周生生雖然手頭資金充裕，但集團的非流動負債和流動負債雙雙大增的同時存貨也增加，這

些都不利公司的現金流。面對有可能來臨的新一波疫情衝擊，集團未必能作出有效的部署，現階

段股價偏高不宜買入，投資者可待市盈率回落至單位數時買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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