【新冠肺炎】陳肇始：未來一周將與業界商討放寬營業限制執行細節

《經濟通通訊社１３日專訊》港府計劃兩周後開啟疫苗獎勵計劃，餐飲及表列處所在特定條

件下，將逐步放寬營業限制。食物及衞生局長陳肇始今早在《商業電台》節目上表示，未來一星

期，多個政策局及政府部門將約見業界，敲定在「疫苗氣泡」下放寬營業限制的執行細節，包括

因為各種原因，不適宜接種新型冠狀病毒疫苗的人士，進入處所時應如何出示相關證明等。



＊不希望僱員因不打疫苗而遭解僱＊



她表示，希望逐步回復常態之餘，可避免措施「一刀切」，指措施的大前題是想提供誘因，

讓市民透過接種疫苗，來保護自己、家人及社會，強調不希望有處所的僱主，因為員工不打疫苗

而解僱他們。



＊促市民盡快下載「智方便」流動應用程式＊



陳肇始稱，創科局研發的「智方便」流動應用程式，可以記錄市民接種兩劑新冠疫苗的時間

和牌子等，指政府已經解決電子針卡方面的問題；建議未下載程式的市民，應盡快下載。

至於政府有意取消免費派樽檢測的服務，陳肇始說，行政長官林鄭月娥只是提出會考慮，強

調從公共衛生角度，檢測及追蹤工作一定會繼續做，包括強制檢測。她希望市民不要誤會，指取

消派樽安排絕對不是懲罰市民，但指檢測只會令市民在當刻知道自己有無受感染，並不能提供保

護力。（ｃｌ）

