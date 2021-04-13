【選舉改革】傳港府最快今天公布選委會分組及候選人提名辦法

《經濟通通訊社１３日專訊》市傳政府最快今天公布改制後的選委會分組團體選民、地區直

選分區劃分、候選人提名辦法等。

行政長官林鄭月娥上周四（８日）表示，若今日徵得行政會議同意，《２０２１年完善選舉

制度（綜合修訂）條例草案》將於明日（１４日）在立法會特別加開會議上首讀，意味政府最快

今天公布改制後的選委會分組團體選民、地區直選分區劃分和候選人提名辦法等（ｓｌ）

