【香港政情】林鄭：周四舉辦國家安全座談會，內容包括政治安全

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，星期四的「全國

國家安全教育日」，是港區國安法實施之後，本港首個「國家安全教育日」，特區政府非常重視

，將舉辦主題座談會，內容包括政治安全。

她指，所有市民及機構都有責任維護國家安全，港區國安法具體指明，要增強市民對國家安

全的意識，包括透過政府機關、學校、大學、社會團體及傳媒等，因此今次會有國家安全的專用

網頁，以及大量社會宣傳、學校活動等。（ｃｌ）

