【新冠肺炎】林鄭：用「安心出行」不會強人所難，小童長者可豁免

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，本港放寬食肆經

營的條件包括需強制使用「安心出行」應用程式，因為填寫個人資料執行上有困難，但假如兒童

或長者沒有手提電話，亦不會強人所難。港府將與業界商討，使用「安心出行」大前提下的例外

情況，並不會一刀切。



＊強調「安心出行」不存在監控功能＊



對於有意見指「安心出行」程式在技術上仍有不公開、不透明之處，林鄭表示，自程式推出

以來，已有近４００萬人下載，使用的處所數以萬計，技術公開透明，所有資料都在用家的手機

中，過往她已多次重申程式不存在監控功能，沒有侵犯私隱的問題，只是基於公共衞生目標而使

用。

她又指，香港由抗疫第一天開始，便知道在十多個月「黑色暴力」、假消息、抹黑、詆譭的

環境下，很難做到最緊密的追蹤。她強調不會強人所難，小孩或老人如沒有手機，可以一定程度

上獲豁免，將與前線人員商討有何例外情況，盡量做到以人為本，寧可行政程序多一點。



＊冀與星洲「旅遊氣泡」盡早達成共識＊



被問到及與新加坡商討「旅遊氣泡」的進度，她表示，新加坡是其中一個商討的地方，認為

兩地的疫情相對穩定，亦有不少生意等來往，現正與對方溝通，市民接種疫苗後是否可前往當地

旅遊，強調希望盡早達成共識。（ｃｌ）

