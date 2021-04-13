《經濟通通訊社１３日專訊》八達通公司澄清，從未知悉政府曾提出限制市民以八達通使用
消費券的範圍，例如不能用在交通費上，一切仍有待政府決定。八達通亦沒有建議，如市民在領
取首期電子消費券後，有較大的消費，會在派發第二期消費券時作出懲罰措施。
實政圓桌田北辰今早在電台節目指，八達通公司曾提出若發現市民在領取首期消費券後有較
大的交通消費，會在派發第二期消費券時有所謂的懲罰機制，但他表示已向八達通公司提出反對
。（ｓｌ）
13/04/2021 18:20
【紓困措施】八達通澄清無提出限制市民使用消費券範圍及懲罰機制
《經濟通通訊社１３日專訊》八達通公司澄清，從未知悉政府曾提出限制市民以八達通使用
消費券的範圍，例如不能用在交通費上，一切仍有待政府決定。八達通亦沒有建議，如市民在領
取首期電子消費券後，有較大的消費，會在派發第二期消費券時作出懲罰措施。
實政圓桌田北辰今早在電台節目指，八達通公司曾提出若發現市民在領取首期消費券後有較
大的交通消費，會在派發第二期消費券時有所謂的懲罰機制，但他表示已向八達通公司提出反對
。（ｓｌ）
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