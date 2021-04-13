《經濟通通訊社１３日專訊》港府公布，行政長官林鄭月娥今日下午四時將在政府總部舉行
記者會，料屆時將交代擬議的香港選舉制度改革建議。
立法會明日（１４日）首讀修訂選舉條例的草案。消息指，立法會選舉直選選區，新界將分
５區、九龍３區，港島及離島共２區；團體選民的團體要至少運作３年才有投票權。
消息又指，候選人資格審查委員會，成員由行政長官委任，包括１位主席，以及２至４位委
員，全部由主要官員出任。（ｃｌ）
13/04/2021 14:33
【選舉改革】林鄭下午四時晤傳媒，料公布選舉制改革條例草案詳情
《經濟通通訊社１３日專訊》港府公布，行政長官林鄭月娥今日下午四時將在政府總部舉行
記者會，料屆時將交代擬議的香港選舉制度改革建議。
立法會明日（１４日）首讀修訂選舉條例的草案。消息指，立法會選舉直選選區，新界將分
５區、九龍３區，港島及離島共２區；團體選民的團體要至少運作３年才有投票權。
消息又指，候選人資格審查委員會，成員由行政長官委任，包括１位主席，以及２至４位委
員，全部由主要官員出任。（ｃｌ）
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