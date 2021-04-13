【新冠疫苗】消息：新一批復必泰疫苗中午由德國抵港

《經濟通通訊社１３日專訊》消息透露，新一批３０萬劑復必泰疫苗（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）

中午由德國抵港。

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自２月２６日正式展開，政府表示，截至昨日，已為市民接種約

８７７９００劑疫苗。其中，約５９７４００人已接種第一劑疫苗，約２８０５００人已接種第

二劑疫苗。

已接種首劑疫苗的市民中，約３５１８００人接種科興疫苗，約２４５６００人接種復必泰

疫苗；已接種第二劑疫苗的市民中，約１５６１００人接種科興疫苗，約１２４４００人接種復

必泰疫苗。（ｃｌ）

