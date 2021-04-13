《經濟通通訊社１３日專訊》消息透露，新一批３０萬劑復必泰疫苗（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）
中午由德國抵港。
本港新冠肺炎疫苗接種計劃自２月２６日正式展開，政府表示，截至昨日，已為市民接種約
８７７９００劑疫苗。其中，約５９７４００人已接種第一劑疫苗，約２８０５００人已接種第
二劑疫苗。
已接種首劑疫苗的市民中，約３５１８００人接種科興疫苗，約２４５６００人接種復必泰
疫苗；已接種第二劑疫苗的市民中，約１５６１００人接種科興疫苗，約１２４４００人接種復
必泰疫苗。（ｃｌ）
13/04/2021 14:44
【新冠疫苗】消息：新一批復必泰疫苗中午由德國抵港
《經濟通通訊社１３日專訊》消息透露，新一批３０萬劑復必泰疫苗（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）
中午由德國抵港。
本港新冠肺炎疫苗接種計劃自２月２６日正式展開，政府表示，截至昨日，已為市民接種約
８７７９００劑疫苗。其中，約５９７４００人已接種第一劑疫苗，約２８０５００人已接種第
二劑疫苗。
已接種首劑疫苗的市民中，約３５１８００人接種科興疫苗，約２４５６００人接種復必泰
疫苗；已接種第二劑疫苗的市民中，約１５６１００人接種科興疫苗，約１２４４００人接種復
必泰疫苗。（ｃｌ）
|財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦 李偉傑:收租股最受惠可部署
|FOCUS13/04/2021
【FOCUS】福島核廢水拍板入海 科技未來神魔難料
|開市Good Morning13/04/2021
熊麗萍：瑞聲49元有阻力
|中國故事12/04/2021
《神州經脈》M2及社融增速遜預期 阿里接罰單 滬指險穿三千四
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里罰單落地市場憂慮消除？一文看清大行點睇
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里逆市炒上 連敬涵:市場過於情緒化 懲罰料未出盡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰