【選舉改革】曾國衞去信梁君彥：明天提交修改選舉制度條例草案

《經濟通通訊社１３日專訊》政制及內地事務局局長曾國衞去信立法會主席梁君彥表示，行

政會議建議行政長官指令將修改選舉制度的條例草案提交立法會大會審議。他按《議事規則》作

出預告，政府將於明天（１４日）向立法會提交條例草案，並將全力配合法案委員會的工作。

根據立法會議程，明天中午１２時半將召開大會會議。（ｃｌ）

