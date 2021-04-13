【香港政情】淘大區議員李軍澤宣布退出公民黨，將更專注地區工作

《經濟通通訊社１３日專訊》觀塘區議會淘大區區議員李軍澤在社交媒體宣布退出公民黨，

稱往後日子只會專心做好民生議題。

他表示，感謝公民黨在過往日子的教導和栽培，令他有機會為市民服務，但這新的時代，於

公民黨退修會後，他發現與公民黨的意見大相逕庭，經過反覆思量後，決定退出公民黨，更加專

注在地區工作上，繼續以改善居民的生活質素為大前題下努力。（ｃｌ）（ｚｚ）

