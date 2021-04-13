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13/04/2021 07:53

【企業盈喜】心連心化肥（０１８６６）料首季純利升最少２倍

　　《經濟通通訊社１３日專訊》心連心化肥（０１８６６）公布，預期截至３月３１日止首季
純利增不低於兩倍。
　　該集團指，利潤增加主因疫情好轉，經濟復甦、能源價格回穩，主要產品尿素、三聚氰胺及
二甲醚平均售價上漲，而九江基地於２月初投產後，產能進一步釋放，借助技術優勢、成本優勢
及產品質量優勢，快速提升競爭力。此外，該集團指，行業持續整合及環保因素，導致規模小、
成本高、污染重的生產企業加速淘汰，為其帶來新的市場機遇，使各產品銷量均呈上漲趨勢，並
靈活調整產品結構，從而提升盈利能力。（ｗｈ）

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