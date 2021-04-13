【北水炒Ｄ乜】北水淨流出４﹒８億人幣，買中芯瑞聲沽吉利美團

《經濟通通訊社１３日專訊》中港股市氣氛續向淡，恆指昨日（１２日）高開低走，高開

９３點報２８７９１，已為全日高位，彈上２０天線（約２８７０１）後隨即掉頭向下，倒跌

１５０點後一度拗腰，不過新舊經濟重磅股均見沽壓，大市復向下走，恆指曾急挫４２４點，見

２８２７４點全日低，逼近下方的１００天線（約２８１９５）有支持，午後變化不大，最終收

報２８４５３，跌２４５點或０﹒８６％，連跌兩日。

按額度計算，北水全日淨流出４﹒８億元人民幣，上日淨流入２７﹒７億元人民幣。北水淨

買入最多的個股依次是中芯國際（００９８１）、瑞聲科技（０２０１８）、中國海洋石油

（００８８３）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、美團（０３６９０）、思摩爾

國際（０６９６９）。

主板成交１６０７﹒０４億元增加１３﹒４％。其中港股通成交３２４﹒２億元，佔總成交

２０﹒２％。



＊北水轉買中芯國際，淨流入逾７億元＊



中芯國際跌３﹒８２％報２５﹒２元，北水淨買入７﹒４億元。

瑞聲科技升１２﹒６７％報４４﹒９元，北水淨買入１﹒６億元。

中國海洋石油升０﹒８８％報７﹒９８元，北水淨買入１﹒２億元。

吉利汽車跌７﹒０５％報１９﹒２４元，北水淨賣出７﹒２億元。

美團跌５﹒０３％報２９８﹒２元，北水淨賣出５﹒２億元。

思摩爾國際跌４﹒８２％報４７﹒３５元，北水淨賣出３﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際 （００９８１） ７﹒４２

瑞聲科技 （０２０１８） １﹒６０

中國海洋石油 （００８８３） １﹒１６

騰訊控股 （００７００） ０﹒１８



淨沽出最多港股：

吉利汽車 （００１７５） －７﹒１７

美團 （０３６９０） －５﹒１７

思摩爾國際 （０６９６９） －３﹒２３

微盟集團 （０２０１３） －１﹒９０

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒２２

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（ｃａ）

