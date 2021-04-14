《缸邊隨筆－石鏡泉》全球反壟斷

《缸邊隨筆》內地三部委昨日（１３日）約見３４間國內科技巨頭，講的是反壟斷。４月

２１日美國參議院司法委員會將舉辦有關移動應用商店壟斷問題聽證會，谷歌和蘋果將成箭豬。



新科技的應用讓掌握科技者和投資於他們的投資者，有個大想頭，只要做大，就可食晒，此

即Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ Ａｌｌ。但問題來了，你一家獨大，食晒，其他人食乜，如讓

Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ Ａｌｌ，即是有不少人失業，為政者，點做？



有兩種做法：



（１）對Ｗｉｎｎｅｒ所得，勁抽稅，例如抽夠９０％稅，將稅收所得，派予失業者、

ｌｏｓｅｒ，以免他們餓瓜。



（２）禁止Ｗｉｎｎｅｒ一家獨大，這便是引入反壟斷。



中國是有反壟斷法的：中移動（００９４１）取到的客戶多，中央便立法，不許其佔逾國內

一半的客戶額。



美國也有反壟斷法，以前石油公司很大，便立法將其拆為七家，可見富可敵國，富至巨無霸

，是不容於政府的。



＊Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ Ａｌｌ再站不住腳＊



本來，按經濟學理論，做大，有規模效益，有更好的競爭力，自自然然地攫取天下客，是無

問題，但如用上自己的巨無霸地位，去逼使他人做你個客，這就成了不公平競爭，就不成了。說

實在，這樣的「不公平競爭」其實是有點攞嚟講，因為店大必然欺客，亦自不然地欺壓了弱小的

同行。不過，政府在某一程度上要作為個人民生存機會的分配者，是不能不出手的，而一出手，

就會使到新科技人及其投資者的Ｗｉｎｎｅｒｓ ｔａｋｅ Ａｌｌ再站不住腳，有甚麼後果？



以前認為新科技股可以Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ Ａｌｌ，可以賺大錢，故可以用超高市

盈率去追貨，但今時，是不能再得一個Ｗｉｎｎｅｒ，而是有Ｎ個Ｗｉｎｎｅｒ「ｓ」，則個市

場及利潤是不可獨取，而是要除２、除３，以至除４個服務提供者時，追貨者，就不能不問價地

，不問ＰＥ地去追貨了。



結果是，這些新科技股的股價要回下，要回下多少？１╱３、１╱２、２╱３？走著瞧。



近年美國和歐洲反壟斷機構一直針對科技巨頭有行動。



蘋果公司於２００５、２００７、２０１０、２０１２、２０１３、２０１９年多次捲入美

國的反壟斷訴訟案，但未曾因此受到美國處罰。不過蘋果在歐洲就曾被罰１３０億歐元、１１億

歐元和１０００萬歐元。



谷歌、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、亞瑪遜也不時要應對美國國會的反壟斷查問。



美國這些反壟斷聽證，會否使納斯達克指數不前？



未來數月如納斯達克指數跑輸與標普，就是納斯達克失寵了。但如納斯達克指數跑贏羅素二

千，則美國的經濟復甦會有問題，這不是我提出，是美國銀行（ＢｏｆＡ）、Ｈａｒｔｎｅｔｔ

（昨文介紹過）提出的。







＊周大福上季業績好＊



周大福（０１９２９）昨開市升３﹒１１％，報１３﹒２６元，成交約１５萬股，涉資

１９２萬元。



截至今年３月底止，集團第四季度的零售值按年增長１５２﹒６％。當中，香港、澳門及其

他市場零售值按年增長４６﹒６％，佔集團零售值９﹒７％；而中國內地零售值增長

１７３﹒７％，佔集團零售值９０﹒３％。



集團第四季度的中國內地同店銷售增長１４１﹒２％，同店銷量增長８６﹒７％。而香港及

澳門的同店銷售錄得３１﹒２％的增長，而同店銷量就增長２７﹒４％。









《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

