【油市博弈】埃及法院下令扣押長賜號，待船東支付９億美元賠償

《經濟通通訊社１４日專訊》據埃及媒體引述蘇伊士運河管理局主席拉比表示，上月在運河

擱淺的台灣長榮海運超大型貨輪「長賜號」因未能支付９億美元賠償而遭扣押。

據法庭扣押令指，上述賠償金額是據「長賜號」擱淺造成的損失，以及搶救和維修費用計算

得出。（ａｌ）

