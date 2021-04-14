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14/04/2021 14:41

【油市博弈】埃及法院下令扣押長賜號，待船東支付９億美元賠償

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據埃及媒體引述蘇伊士運河管理局主席拉比表示，上月在運河
擱淺的台灣長榮海運超大型貨輪「長賜號」因未能支付９億美元賠償而遭扣押。
　　據法庭扣押令指，上述賠償金額是據「長賜號」擱淺造成的損失，以及搶救和維修費用計算
得出。（ａｌ）

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