【新冠肺炎】美國出現６宗血栓個案，食藥局建議暫停接種強生疫苗

《經濟通通訊社１４日專訊》美國衛生及公共服務部周二（１３日）發表聲明透露，６名年

齡介於１８至４８歲的女性，在接種強生單劑新冠肺炎疫苗後，出現罕見嚴重伴隨血小板減少的

腦靜脈竇血栓，其中一宗死亡，一宗病危，故建議立即暫停使用該疫苗。

美國疾控中心首席副主管舒恰特表示，接種該疫苗有一個月的人出現該併發症的風險很低，

但在過去幾周接種了該疫苗的人應留心頭痛、腳部或腹部疼痛、以及呼吸短促等症狀。他強調此

類伴隨血小板減少的血栓病例並未在輝瑞的「復必泰」和Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗接種後出現。

白宮疫情應對工作協調員杰弗裡則表示，暫停接種強生疫苗決定不會對整體疫苗接種計劃產

生重大影響，而目前為止強生疫苗只佔國內已記錄疫苗接種量不足半成。

美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）生物製品評估及研究主管馬克斯表示，目前尚未確定出現

該凝血障礙的確切原因，不過強生疫苗與阿斯利康疫苗導致的血栓病例非常類似，這可能與接種

後導致血小板活化引發凝血的免疫反應。

強生周二則發表聲明指，將推遲在歐洲推出新冠肺炎疫苗，公司將與歐洲衛生當局一起審查

上述血栓病例，並將在所有疫苗臨床試驗中暫停疫苗接種，以便及後為研究人員和參與者更新指

引。

白宮經濟顧問伯恩斯坦表明，現在判斷暫停接種強生疫苗可能對經濟重啟產生的影響還為時

過早。拜登新政府在衡量疫苗接種減慢對經濟產生的潛在影響前，還需要知悉更多有關疫苗可能

出現的潛在問題。

歐盟藥品管理局（ＥＭＡ）亦發表聲明指，未知該疫苗與血栓之間是否存在因果關係，正調

查這些病例以決定是否有必要採取新監管措施。（ｋｌ）（ａｌ）

