《經濟通通訊社１４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，瑞信周二（１３日）在美股盤後
交易時段，通過大宗交易出售三隻與Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ旗下基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ
Ｃａｐｉｔａｌ爆倉事件相關的股票，涉資２１億元（美元．下同）
瑞信具體以每股３８﹒４至３９﹒６元，出售１９００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ａ類股，
以每股３２﹒３５至３３﹒７５元出售２２００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ｃ類股，以每股
１５﹒８５至１６﹒３５元出售３５００萬股愛奇藝。（ａｌ）
14/04/2021 08:32
【基金爆倉】瑞信通過大宗交易出售愛奇藝等個股，涉資２１億美元
《經濟通通訊社１４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，瑞信周二（１３日）在美股盤後
交易時段，通過大宗交易出售三隻與Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ旗下基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ
Ｃａｐｉｔａｌ爆倉事件相關的股票，涉資２１億元（美元．下同）
瑞信具體以每股３８﹒４至３９﹒６元，出售１９００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ａ類股，
以每股３２﹒３５至３３﹒７５元出售２２００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ｃ類股，以每股
１５﹒８５至１６﹒３５元出售３５００萬股愛奇藝。（ａｌ）
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