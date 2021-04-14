【基金爆倉】瑞信通過大宗交易出售愛奇藝等個股，涉資２１億美元

《經濟通通訊社１４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，瑞信周二（１３日）在美股盤後

交易時段，通過大宗交易出售三隻與Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ旗下基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ

Ｃａｐｉｔａｌ爆倉事件相關的股票，涉資２１億元（美元．下同）

瑞信具體以每股３８﹒４至３９﹒６元，出售１９００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ａ類股，

以每股３２﹒３５至３３﹒７５元出售２２００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ｃ類股，以每股

１５﹒８５至１６﹒３５元出售３５００萬股愛奇藝。（ａｌ）

