  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2021 08:32

【基金爆倉】瑞信通過大宗交易出售愛奇藝等個股，涉資２１億美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，瑞信周二（１３日）在美股盤後
交易時段，通過大宗交易出售三隻與Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ旗下基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ　
Ｃａｐｉｔａｌ爆倉事件相關的股票，涉資２１億元（美元．下同）
　　瑞信具體以每股３８﹒４至３９﹒６元，出售１９００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ａ類股，
以每股３２﹒３５至３３﹒７５元出售２２００萬股Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ的Ｃ類股，以每股
１５﹒８５至１６﹒３５元出售３５００萬股愛奇藝。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/04/2021
美團單日市值瀉千三億元　中央整改科網平台+憂慮主要股東轉倉行動
中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高　滬綜指收跌終失三千四
板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長　合景悠活物管股黑馬
剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸　美股第二季續現板塊輪動？
剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦　李偉傑:收租股最受惠可部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金