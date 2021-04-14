《經濟通通訊社１４日專訊》新加坡金融管理局今日宣布維持貨幣政策設定不變，符合市場
預期。
金管局具體維持對貨幣政策區間年升值幅度為零的政策，並將政策區間寬度和中點維持不變
。局方認為寬鬆貨幣政策立場目前仍合適，因為今年核心通脹料維持於低位，而今年經濟增長增
幅可能超過官方預期區間４％至６％的高端。
另外新加坡貿工部最新公布，第一季國內生產總值（ＧＤＰ）初值按年增長０﹒２％，勝預
期降０﹒２％，主要因為製造業活動強勁，而經調整國內生產總值環比年率初值為增長２％。（
ａｌ）
14/04/2021 08:38
【全球放水】新加坡金管局維持貨幣政策不變，符合市場預期
《經濟通通訊社１４日專訊》新加坡金融管理局今日宣布維持貨幣政策設定不變，符合市場
預期。
金管局具體維持對貨幣政策區間年升值幅度為零的政策，並將政策區間寬度和中點維持不變
。局方認為寬鬆貨幣政策立場目前仍合適，因為今年核心通脹料維持於低位，而今年經濟增長增
幅可能超過官方預期區間４％至６％的高端。
另外新加坡貿工部最新公布，第一季國內生產總值（ＧＤＰ）初值按年增長０﹒２％，勝預
期降０﹒２％，主要因為製造業活動強勁，而經調整國內生產總值環比年率初值為增長２％。（
ａｌ）
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