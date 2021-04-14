  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2021 08:38

【全球放水】新加坡金管局維持貨幣政策不變，符合市場預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新加坡金融管理局今日宣布維持貨幣政策設定不變，符合市場
預期。
　　金管局具體維持對貨幣政策區間年升值幅度為零的政策，並將政策區間寬度和中點維持不變
。局方認為寬鬆貨幣政策立場目前仍合適，因為今年核心通脹料維持於低位，而今年經濟增長增
幅可能超過官方預期區間４％至６％的高端。
　　另外新加坡貿工部最新公布，第一季國內生產總值（ＧＤＰ）初值按年增長０﹒２％，勝預
期降０﹒２％，主要因為製造業活動強勁，而經調整國內生產總值環比年率初值為增長２％。（
ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/04/2021
美團單日市值瀉千三億元　中央整改科網平台+憂慮主要股東轉倉行動
中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高　滬綜指收跌終失三千四
板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長　合景悠活物管股黑馬
剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸　美股第二季續現板塊輪動？
剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦　李偉傑:收租股最受惠可部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金