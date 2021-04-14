《經濟通通訊社１４日專訊》美國商務部周二（１３日）表示，已向一間中資公司發出傳票
，以允許部門收集更多信息，進一步評估對供應鏈及國民是否構成潛在安全風險，重申希望與該
公司合作完成徹查，但未透露公司名稱。
今年３月商務部已表明向多間在美提供信息、通訊技術服務的中國公司發出傳票，以確定他
們是否對國家安全構成威脅。（ａｌ）
14/04/2021 08:49
【大國博弈】美國商務部向一中資企發傳票，續評估供應鏈安全風險
《經濟通通訊社１４日專訊》美國商務部周二（１３日）表示，已向一間中資公司發出傳票
，以允許部門收集更多信息，進一步評估對供應鏈及國民是否構成潛在安全風險，重申希望與該
公司合作完成徹查，但未透露公司名稱。
今年３月商務部已表明向多間在美提供信息、通訊技術服務的中國公司發出傳票，以確定他
們是否對國家安全構成威脅。（ａｌ）
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