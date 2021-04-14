【全球放水】俄羅斯及巴西央行皆考慮進一步加息

《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯央行貨幣政策負責人特雷馬索夫周二（１３日）表示，

央行將在下周五（２３日）的會議上考慮保持利率不變或加息，因為預計今年全年通脹將徘徊在

４％的目標之上。

另外巴西央行總裁坎波斯內托亦指，央行可能在下月初舉行的會議下再度加息０﹒７５厘至

３﹒５％，但此刻未有決定。他強調有理由進一步加息，但幅度可能沒有市場預期大，因為當前

有必要調整利率，但仍需要維持寬鬆立場。（ａｌ）

