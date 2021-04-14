【全球放水】新西蘭央行維持利率於０﹒２５％不變，符合普遍預期

《經濟通通訊社１４日專訊》新西蘭央行今日宣布，維持官方隔夜拆款利率（ＯＣＲ）在０

﹒２５％不變，符合普遍預期。該行亦維持大規模資產購買計劃規模在１０００億新西蘭元不變

，放款計劃融資維持不變。

央行委員會強調將維持當前刺激性貨幣政策，直至有信心將通脹維持在２％的目標，而且就

業人數達到或超過其最大可持續水平。央行必要時將做好調降官方隔夜拆款利率的準備，因為夏

季月份經濟活動有所放緩，前景仍存在高度不確定性。（ａｌ）

