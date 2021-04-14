《經濟通通訊社１４日專訊》美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，比
特幣升勢持續，今午突破６４０００元（美元．下同）水平。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，比特幣現升６﹒０７％，報６４３００元。而據加密貨幣交
易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升６﹒１６％，報６４３０４﹒２元。（ａｌ）
14/04/2021 13:08
【代幣狂熱】比特幣突破６４０００美元水平，現升逾６％
《經濟通通訊社１４日專訊》美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，比
特幣升勢持續，今午突破６４０００元（美元．下同）水平。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，比特幣現升６﹒０７％，報６４３００元。而據加密貨幣交
易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升６﹒１６％，報６４３０４﹒２元。（ａｌ）
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