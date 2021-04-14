【代幣狂熱】比特幣突破６４０００美元水平，現升逾６％

《經濟通通訊社１４日專訊》美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，比

特幣升勢持續，今午突破６４０００元（美元．下同）水平。

據Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，比特幣現升６﹒０７％，報６４３００元。而據加密貨幣交

易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升６﹒１６％，報６４３０４﹒２元。（ａｌ）

