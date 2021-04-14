《古臣雙周記－古臣》航運揚帆熱炒，落鑊因素逐一解構

《古臣雙周記》踏入次季，缸友們都希望魚缸轉勢反彈，然而沉寂一排嘅航運股就率先揚帆

啟航，近日表現唔錯。而講到航運板塊往往大家都冇咩頭緒，就等阿臣今日同缸友齊齊補下習，

睇下航運股因咩解究落鑊之餘，順手揀返隻心頭好小注博一博。

當然，航運板塊同其他行業一樣，業務可以細分為眾多類別，好似主營乾散貨航運嘅散裝航

運股，從事碼頭同存倉嘅港口股，同埋專注集裝箱航運嘅貨櫃航運股，而我哋今日嘅主角就係貨

櫃航運股，因為佢先係今期風頭躉，走勢領跑同行。



部分航運相關股：

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貨櫃航運股： 散裝航運股：

東方海外 （００３１６） 中遠海能（０１１３８）



海豐 （０１３０８） 太航 （０２３４３）

中遠海控 （０１９１９）



港口股： 貨櫃生產股：

招商局 （００１４４） 勝獅 （００７１６）

中遠海運港口（０１１９９） 中集 （０２０３９）

天津港 （０３３８２）

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＊炒缺櫃非炒復甦＊



自舊年第三季以來，航運業持續供不應求，集裝箱一櫃難求，今年首季中國出口集裝箱運價

綜合指數（ＣＣＦＩ）均值１９６０﹒９９點，同比增長１﹒１３倍，同舊年第四季環比增長５

３﹒８巴仙。而構成缺櫃行情，又因為各國響舊年疫情初期對貿易貨運量非常悲觀，紛紛減少航

運供應，殊不知下半年需求比預期高，搞到全球航運業唔夠櫃、唔夠人、唔夠船去接單，供需不

匹配之下，航運合約價格自然抽升。

缸友們可能會誤會航運股近排炒緊經濟復甦，但其實主要炒運費高企，除咗航運運力不足推

高運費，上月底更加殺出長榮「長賜號」貨輪堵塞全球經濟命脈蘇伊士運河，即使運河６日之後

經已復航，奈何貨櫃航班船期因而大亂，缺櫃缺船情況將會再現。由上個禮拜嘅亞歐貨櫃船運費

就可以睇到事件影響，由３月底至４月９號短短９日內，由神州運去北歐同地中海地區嘅寧波出

口集裝箱運價指數大漲８﹒７巴仙；反映上海貨櫃運費嘅上海出口集裝箱運價指數亦跳升８﹒６

巴仙。

可能你會話係短期現象，然而航運業內人士都話今次推高運費令先前訂好嘅合約失哂效，即

使現時俾你搵到空櫃可以訂，轉個頭就會俾人搶先要咗，德國貨櫃航運商赫伯羅特ＣＥＯ直情講

明，未來６至８星期都會缺櫃，預計第２季運力大減，最樂觀都要第三季先可以有改善。全球最

大貨櫃運輸巨頭馬士基更指運河堵塞暫停接受亞洲以至全球嘅短期訂單，睇嚟運費仲有排貴。



＊零售需求激增＊



一場新冠肺炎大大影響你我生活習慣，大家都將閒錢拎哂去網購，神州進出口均大增。睇返

最新出爐嘅首季進出口數據，神州貨物貿易進出口總值８﹒４７萬億人仔，年增２９﹒２巴仙。

其中，出口４﹒６１萬億人仔，增長３８﹒７巴仙；進口３﹒８６萬億人仔，增長１９﹒３巴仙

；貿易順差７５９２﹒９億人仔，擴大６９０﹒６巴仙。同東協、歐盟、花旗同櫻花國之間嘅進

出口亦有不俗增長，其中中美進出口額更年增６１﹒３巴仙，達１﹒０８萬億人仔，可見當中龐

大貨運需求。

數據反映疫情確實令市民更加依賴網購，根據最新Ａｄｏｂｅ數位經濟指數，舊年花旗國電

子商務銷售額達８１３０億美金，比２０１９年增長４２巴仙，當時實施防疫禁足令，令許多人

改用網購滿足日常需求。而根據中國海關數據，舊年神州跨境電商進出口總額達１﹒６９萬億人

仔，增長３１﹒１巴仙。其中，出口１﹒１２萬億人仔，同比增長４０﹒１巴仙；進口０﹒５７

萬億人仔，同比增長１６﹒５巴仙。

宅經濟火熱，自然有助帶運航運需求，過往多採用空運嘅電商貨運，仍因為艙位不足、運費

相對較低、同讓步防疫醫療物資轉向海運，本身由小件貨為主嘅電商貨物亦變成更多大件貨，各

國防疫措施之下各種家電同健身器材貨物愈來愈多，舊年１１月神州簽訂ＲＣＥＰ亦為航運業帶

來機遇。



＊進取保守兩大選擇＊



而喺貨櫃航運股當中，阿臣認為當中有兩隻吼得過，分別係中遠海控（０１９１９）同海豐

國際（０１３０８）。

先講中遠海控，身為最近領頭航運佬嘅佢發咗一份令人憧憬嘅盈喜，預計截至３月底止第一

季度淨利潤按年激增５１﹒９倍，約有１５４﹒５億人仔，已經超過舊年全年盈利９９﹒２７億

人仔。更獲多間大行唱好，中金指中遠海控首季業績預告超預期，主要因運價帶動收入，顯現盈

利彈性，更估計第二季運價維持高位，盈利有望高於首季，分別上調今年盈利預測７１巴仙，至

４０５億人仔。中信證券亦預計次季業績表現不弱於首季。然而中遠海控近排炒盈喜經已炒上天

，３月底至今飆近一成五，現價入貨只能博高處未算高，風險較大。

而海豐國際雖然響４月初同中遠海控齊齊破頂，但佢近日調整較深，３月底至今回近一成。

基本面亦吸引，去年收入增長８﹒５巴仙至１６﹒９億美金，受惠毛利率上升逾７個百分點至２

６﹒４巴仙，盈利大升近六成至３﹒５億美金，派息比率更達８０巴仙！海豐以亞洲區業務為主

，正好相關地區經濟回復較快，更加把握時機逆勢造船擴充運力，舊年簽訂新船訂單１９艘４﹒

２萬標準箱，響明後兩年分別有１４及１３艘新船交付，未來業務增長可期。中金預計年均運費

每上升５巴仙，公司盈利就可增長兩成。

鑒於海豐股價表現較中遠海控穩定，加上把握造船業低潮補強船隊，雖然兩股阿臣都睇好，

近期魚缸上落市之下，相對偏好海豐。



＊海豐５０天線水平吼買＊



航運股前景不俗，奈何近期炒消息炒到風高浪急，今日據報長和（００００１）折讓一成二

配售東方海外（００３１６）套現，連誠哥都決定高位減磅，我哋呢啲小股民都係睇定啲好。所

以阿臣決定先觀望一下，海豐就等回到５０天線水平，近期調整應該喺２２銀左右有支持，到時

吼入揸中長線應有唔錯回報。

上期推薦嘅中升（００８８１）由於未到價（約５０銀），唯有繼續靜待良機。



表列截至４月１４日早上１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４６０﹒８０元 ４６０８０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４６﹒２５元 ９２５００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３０５﹒００元 ３０５００

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １９﹒０２元 ３８０４０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒５０元 １１０００

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ３１﹒４０元 ３１４００

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股票市值 ： ２４９５２０元

剩餘現金 ： １７４５９元

組合淨值 ： ２６６９７９元

組合本月收益表現： ＋０﹒７％（截至上月底止組合淨值：２６５１４９元）

組合累計收益表現：＋１５４﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至４月１４日早上１１時

