《談國論企－黎偉成》中國出口首季快增可俏看經濟

《談國論企》中國的出口貿易在２０２１年３月份同比增長２０﹒７％，漲幅即使遠不及２

月份的１﹒３９５倍，惟１－３月份累計額度增近四成，乃受惠美國、歐盟、東盟甚至日本等主

要貿易夥伴需求強烈之所致。美、歐等多國強化疫苗接種，並陸續計劃重啟經濟社會，惟製造業

尚待復工復產，故復商復市對各類商品需求甚殷，使中國價廉物美的出口有更強的吸引力。此有

利於中國保持國民經濟穩中有進的發展。



＊對美出口增逾六成顯貿戰未能打壓中國＊



來自中國海關總署的最新資料，中國的出口於２０２１年３月份出口１﹒５５萬億元（人民

幣．下同），同比增長２０﹒７％，即使比２月份的１﹒３３萬億元大增凡１﹒３９５倍的表現

頗為「遜色」，惟此與２０２０年同期受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９之困而出現相當巨大差異

的比較基礎的影響，而出口於２０２１年由１－３月組成的一季度累計４﹒６１４萬億元，同比

增長３８﹒７％，在在說明情況有相當重大的提升。

此使進出口於２０２１年１－３月份累計８﹒４６８萬億元同比增長２９﹒２％，只是略低

於１－２月份達５﹒４４萬億元所增的３２﹒２％，因進口於首季３﹒８５４萬億元的升幅亦達

１９﹒２％，高於１－２月份的１４﹒５％升幅，反映出中國的內需同樣相當強烈。

出口在２０２１年１－３月份有相當快速的增長，乃受惠於多個層面的支持，特別是（甲）

兩大類別的商品外銷均佳，其中（Ｉ）以資本密集為主的一般貿易，於２０２１年一季度達

２﹒７８萬億元同比增長４３﹒３％，略低於前２個月１﹒８６萬億元同比激增的５６﹒８％，

而２０２０年同期減１１﹒３％，便可見中國多年來積極主動的支持技術和創新的政策，一般貿

易商品即使在外圍經濟尚差勁，反而有十分良佳的表現，尤其是機電產品出口２﹒７８５萬億元

同比增４３﹒％，其中自動數據處理設備及其零部件出口３６４７﹒９億元同比大幅增長

５４﹒５％，手機、汽車和集成電路等資本密集商品亦大增。

同樣惹人注目的，是（ＩＩ）以勞工密集為主的加工貿易，出口期內達１﹒０８９萬億元同

比亦明顯上升３０﹒７％，足見中國商品在世界各地皆暢銷。要留意：口罩在內的紡織品外銷同

比大增約五成，為甚麼美國不把中國生產的口罩等防護物資的出口大增，視作為「外交」式的「

惡性威脅」，而又重重打擊中國生產的疫苗出口？

國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，最惹人注目的肯定是指

所出今年「要集中精力推進改革創新、推動高質量發展」，重點當然是在於創新，更要發揮驅動

發展的高度積極作用。從最新的數據顯示，中國的出口商品結構的素質，有明顯的提升，確產生

強化外銷競爭能力，獲益不淺。

再看（乙）各主要市場尤以出口為主的表現，就可以印證到中國外銷的商品受歡迎程度，要

高度指出者當然是（一）美國，中國對美的出口於２０２１年一季度累計達７７４６﹒９億元同

比飆升６２﹒７％，即使十分努力進口美國貨所達３０２５﹒３億元同比也只是上升５７﹒９％

，故雙邊貿易順差４７２６﹒６億元。特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制之效，反使

美國人民受到苦楚，拜登暫隨特朗普劣策，差矣！



＊進口能源機電產品皆大增有良性啟示＊



至於（二）中國對另三個主要市場的出口，期內亦有十分明顯的增長，如對東盟的出口

６８３４﹒８億元同比增長２７﹒７％，對歐盟７１６０﹒８億元上升４５﹒９％，和對日本

２５１７﹒１億元的增幅亦達２１﹒７％，皆相當可觀。中國商品出口在世界經濟低迷期仍有如

斯理想表現，確有相當良佳的啟示性。

至於（丙）進口，亦保持相對較快的增長，即２０２１年一季度累計３﹒８５４萬億元，同

比增長１９﹒２％，扭轉２０２０年同期減０﹒７％之況。其中（１）鐵礦砂、原油、天然氣、

鋼材等皆增，顯生產需求強烈；（２）電機產品、集成電路等進口增幅亦相當大。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

