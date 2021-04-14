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14/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒５億人幣，買潤啤騰訊沽美團中移動

　　《經濟通通訊社１４日專訊》科技股連日捱沽後反彈，推動港股重上十天及廿天線，恆指高
開２９９點，重上十天線（約２８６４１點）和廿天線（約２８６６２點），甫開升幅曾收窄至
１８７點，見２８６８５點全日低，之後升幅擴大，曾升４８２點，見２８９７９點全日高，午
後曾復升逾４００點，未能突破上午高位ＺＢ２收報２８９００點，升４０３點或１﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２５﹒５億元人民幣，增加６﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是華潤啤酒（００２９１）、騰訊控股（００７００）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１３８１﹒０５億元減少３﹒３％。其中港股通成交２５６﹒７億元，佔總成交
１８﹒６％。

＊北水掃潤啤，淨流入逾３億元＊

　　華潤啤酒升１﹒５２％報６３﹒４５元，北水淨買入３﹒３億元。
　　科技股領漲，騰訊控股升２﹒５５％報６２３﹒５元，北水淨買入３億元。
　　安踏體育升３﹒３８％報１４０﹒５元，北水淨買入１﹒８億元。
　　美團升３﹒６２％報２８６元，北水淨賣出４﹒５億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　　３﹒２６
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　３﹒００
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒７８
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　１﹒０３
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　０﹒８３

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒５２
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－３﹒０６
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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