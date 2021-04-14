【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒５億人幣，買潤啤騰訊沽美團中移動

《經濟通通訊社１４日專訊》科技股連日捱沽後反彈，推動港股重上十天及廿天線，恆指高

開２９９點，重上十天線（約２８６４１點）和廿天線（約２８６６２點），甫開升幅曾收窄至

１８７點，見２８６８５點全日低，之後升幅擴大，曾升４８２點，見２８９７９點全日高，午

後曾復升逾４００點，未能突破上午高位ＺＢ２收報２８９００點，升４０３點或１﹒４％。

按額度計算，北水全日淨流入２５﹒５億元人民幣，增加６﹒９％。北水淨買入最多的個股

依次是華潤啤酒（００２９１）、騰訊控股（００７００）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出

最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１３８１﹒０５億元減少３﹒３％。其中港股通成交２５６﹒７億元，佔總成交

１８﹒６％。



＊北水掃潤啤，淨流入逾３億元＊



華潤啤酒升１﹒５２％報６３﹒４５元，北水淨買入３﹒３億元。

科技股領漲，騰訊控股升２﹒５５％報６２３﹒５元，北水淨買入３億元。

安踏體育升３﹒３８％報１４０﹒５元，北水淨買入１﹒８億元。

美團升３﹒６２％報２８６元，北水淨賣出４﹒５億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

華潤啤酒 （００２９１） ３﹒２６

騰訊控股 （００７００） ３﹒００

安踏體育 （０２０２０） １﹒７８

中芯國際 （００９８１） １﹒０３

思摩爾國際 （０６９６９） ０﹒８３



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －４﹒５２

中國移動 （００９４１） －３﹒０６

工商銀行 （０１３９８） －１﹒１０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

