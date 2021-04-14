《美元走勢－羅明立》英鎊反彈百點，留意１﹒３８５０阻力

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒９８ １０８﹒７５ １０８﹒９３

歐元╱美元 １﹒１９７０ １﹒１９５３ １﹒１９６５

英鎊╱美元 １﹒３７９９ １﹒３７４９ １﹒３７９３

美元╱瑞郎 ０﹒９２０６ ０﹒９１９４ ０﹒９２００

美元╱港元 ７﹒７７３９ ７﹒７６６５ ７﹒７６７５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國３月份ＣＰＩ同比增長２﹒６％，主要受強勁的經濟復甦以及基數較低的

影響。數據上升動力來自汽油與能源價格，剔除能源與食品，３月份核心ＣＰＩ同比增長

１﹒６％，略高於預期但仍未達到聯儲局的通脹目標。預計通脹會進一步上升。

由於市場已對通脹上行有所準備，美債收益率未有受ＣＰＩ數據影響，反由日內的１﹒７％

回落至１﹒６２％，連帶美匯指數亦跌穿９２水平，可能要考驗５０天線的９１﹒６０，甚至３

月１８日低位９１﹒３０。美元轉弱主要受聯儲局近期持續打壓通脹威脅的預期，加上歐元區的

經濟數據未有進一步轉弱，市場繼續調整美元多頭。

此外，英國２月生產總值（ＧＤＰ）按月增長了０﹒４％，雖略低於預期但相比１月有明顯

反彈。隨著當地逐漸放鬆封鎖措施，有望提振企業與消費者的信心。英鎊由重要支持

１﹒３６６０反彈超過１００點，留意上方１﹒３８５０阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

