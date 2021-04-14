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即市新聞

14/04/2021 15:43

《美元走勢－羅明立》英鎊反彈百點，留意１﹒３８５０阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９８　　　１０８﹒７５　　　１０８﹒９３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９７０　　　１﹒１９５３　　　１﹒１９６５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７９９　　　１﹒３７４９　　　１﹒３７９３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２０６　　　０﹒９１９４　　　０﹒９２００
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３９　　　７﹒７６６５　　　７﹒７６７５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國３月份ＣＰＩ同比增長２﹒６％，主要受強勁的經濟復甦以及基數較低的
影響。數據上升動力來自汽油與能源價格，剔除能源與食品，３月份核心ＣＰＩ同比增長
１﹒６％，略高於預期但仍未達到聯儲局的通脹目標。預計通脹會進一步上升。
　　由於市場已對通脹上行有所準備，美債收益率未有受ＣＰＩ數據影響，反由日內的１﹒７％
回落至１﹒６２％，連帶美匯指數亦跌穿９２水平，可能要考驗５０天線的９１﹒６０，甚至３
月１８日低位９１﹒３０。美元轉弱主要受聯儲局近期持續打壓通脹威脅的預期，加上歐元區的
經濟數據未有進一步轉弱，市場繼續調整美元多頭。
　　此外，英國２月生產總值（ＧＤＰ）按月增長了０﹒４％，雖略低於預期但相比１月有明顯
反彈。隨著當地逐漸放鬆封鎖措施，有望提振企業與消費者的信心。英鎊由重要支持
１﹒３６６０反彈超過１００點，留意上方１﹒３８５０阻力。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８００　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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