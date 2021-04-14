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14/04/2021 13:15

【反壟斷】瑞士盈豐料阿里罰款後不確定性減少，惟監管將持續

　　《經濟通通訊社１４日專訊》瑞士盈豐資產管理研究分析師李思卉表示，中港股市在農曆新
年後回調屬市場行為，現時已漸趨穩定，不過有內地機構投資者對前景較悲觀，不過她認為現時
與２０１８年的情況不一樣，主要由於流動性充裕，地緣政治風險亦較少。
　　至於早前阿里巴巴（０９９８８）因反壟斷而被罰，李思卉指出，在罰款金額落地後，市場
就對罰款估算有概念，認為不確定性減少。她續指，料監管會持續，尤其是涉及到借貸金融等業
務，理應受到與銀行同等級別的監管。（ｃｗ）

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