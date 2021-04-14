《經濟通通訊社１４日專訊》當局將新增的３名新冠肺炎確診患者居住的深井麗都花園第２
座列為「受限區域」，截至凌晨１時，約７８０名居民接受檢測，無發現確診個案。
居民由上午７時起，可經由指定出口離開「受限區域」。期間政府派員到訪約２８０戶，當
中約３５戶沒人應門，會採取措施跟進。（ｃｌ）
14/04/2021 09:05
【新冠肺炎】麗都花園第２座完成強檢，無發現確診個案
《經濟通通訊社１４日專訊》當局將新增的３名新冠肺炎確診患者居住的深井麗都花園第２
座列為「受限區域」，截至凌晨１時，約７８０名居民接受檢測，無發現確診個案。
居民由上午７時起，可經由指定出口離開「受限區域」。期間政府派員到訪約２８０戶，當
中約３５戶沒人應門，會採取措施跟進。（ｃｌ）
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