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14/04/2021 12:19

【新冠疫苗】國藥：未發現與其疫苗接種相關嚴重不良反應

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國藥集團中國生物在微信公眾號表示，截至４月１２日其兩個
附條件上市新冠滅活疫苗國內接種超過１億劑，未發現與疫苗相關的嚴重不良反應。
　　國藥指，自４月起，疫苗月供應達１億劑。北京生物制品研究所、武漢生物制品研究所已啟
動產能擴建，合計年產能有望達３０億劑。
　　國家衛健委稱，截至４月１２日，各地累計報告接種新冠疫苗１７１９２﹒８萬劑次。
（ｃｌ）

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