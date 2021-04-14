【夜期時段】即月期指最新報２８９３２點，升１７點，高水３１點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９１５點，無升跌，高水１４

點，最新報２８９３２點，升１７點，高水３１點，合約成交３５４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１００５點，升４點，高水６點，最新報１１００３點，

升２點，高水４點，合約成交２２１張。

