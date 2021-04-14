《經濟通通訊社１４日專訊》浙江世寶（０１０５７）（深：００２７０３）公布，集團預
期截至２０２１年３月３１日止的三個月錄得純利１６００－２４００萬元（人民幣．下同），
對比去年同期錄虧損２６５﹒４６萬元。
扭虧為盈主要由於去年同期受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，公司經營出現虧損。報告期
內，上述不利影響因素消除，業務恢復使得公司收入增加。（ｃｗ）
14/04/2021 17:22
【企業盈喜】浙江世寶料首季扭虧為盈賺最多２４００萬人幣
《經濟通通訊社１４日專訊》浙江世寶（０１０５７）（深：００２７０３）公布，集團預
期截至２０２１年３月３１日止的三個月錄得純利１６００－２４００萬元（人民幣．下同），
對比去年同期錄虧損２６５﹒４６萬元。
扭虧為盈主要由於去年同期受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，公司經營出現虧損。報告期
內，上述不利影響因素消除，業務恢復使得公司收入增加。（ｃｗ）
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