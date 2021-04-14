【新冠疫苗】康希諾生物：未收到與血栓相關嚴重不良事件報告

《經濟通通訊社１４日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，公司

注意到部分媒體有關接種阿斯利康新冠疫苗和強生新冠疫苗後個人出現罕見和嚴重血栓病例有關

的報道，指出重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）（Ａｄ５－ｎＣｏＶ）的載體為５型腺

病毒，一種常見的感染人的腺病毒，與阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和強生新冠

疫苗所使用的２６型腺病毒載體不同。

公司表示，接種Ａｄ５－ｎＣｏＶ的約百萬人中未收到與血栓相關的嚴重不良事件報告。

（ｂｎ）

