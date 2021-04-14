【選舉改革】羅健熙料更多選民自動投白票，梁志祥稱不參與直選

《經濟通通訊社１４日專訊》民主黨主席羅健熙在電台節目表示，政府修改選委會組成的目

標，是要摒除民主派，以及令個人選民不能發揮功效，批評政府揀選各界別指定團體時，只體現

「愛國者治港」原則，不少港人從來未接觸過的團體都被評為有廣泛代表性，毫無邏輯。

羅健熙又反問政府，是否預期投白票的人數會在修改選舉制度後增加，才建議立法禁止公開

呼籲投白票，相信政府愈做得多，愈會令選民自動投白票，效果適得其反。他又預期，來屆立法

會選舉的投票率會較２０１９年區議會選舉差很多，民主派未來會否派人參選、民主派人士能否

入閘，以及競爭性有多大，亦會影響選舉氣氛。



＊梁志祥：不考慮再參與直選＊



立法會議員梁志祥表示，不會考慮再參與直選，他又認為，現時將全港劃分為１０區，各黨

必須事先協調，否則只會最後兩敗俱傷。他又認為，參選立法會選委會界別的人士，需要有社會

服務經驗及知名度，否則不被選委認識，難以拉票。

修訂選舉制度的條例草案列出，基層社團在選委會中佔６０席，成員將香港島各界聯合會、

九龍社團聯會及新界社團聯會組成。身兼新社聯會長梁志祥表示，新社聯有３３０多個屬下的地

區、居民、青年及婦女組織，相信各屬下組織的代表，將會成為界別選民，選出代表基層社團的

選委，但具體操作要再商討。



＊莫嘉嫻：選區重新劃界一定會有混亂＊



黃大仙區議員莫嘉嫻表示，日後立法會分區直選，政府建議的全港１０個選區劃界並不完整

，認為一定會產生混亂，她現時所屬的瓊富選區，日後會一分為二，分別納入九龍中及九龍東，

以往瓊富選區和旁邊的池彩選區，候選人都會「行孖咇」、一同宣傳，重新劃界後可能會令街坊

覺得混淆。

莫嘉嫻又指，按人口劃分選區是愚蠢的做法，形容選區劃界不是食飯湊人數，而是關乎社區

的獨特性和聯繫。（ｈｙ）（ｚｚ）

