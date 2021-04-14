【選舉改革】全國青聯：未來投票會兼顧本地及國家角度

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會今日首讀《２０２１年完善選舉制度綜合修訂條例草案

》，其中建議選委會將新增１１０名全國性團體的香港成員，來自全國婦聯、工商聯等組織。全

國青聯副主席梁宏正表示，本港有約１００名全國青聯成員，涵蓋不同階層，亦有較多服務年輕

人的經驗，認為全國青聯可將年輕人的聲音帶到選委會。他在一個電台節目表示，全國青聯未來

考慮如何投票時，會兼顧本地及國家角度，因為國家發展得愈好，年輕人的機會就愈多，而聯會

亦希望在本地為青年尋找更多機會，因此兩者不能分開來看。



＊湯家驊：望法律界選委未來回到較中肯位置＊



行政會議成員、資深大律師湯家驊相信，政府建議在法律界選委中加入基本法委員會委員，

以及中國法學會香港理事，是要刻意避免再出現民主派全取３０席的情況，相信民主派在日後的

選委會選舉中，可取得１０－１２席法律界席位。湯家驊認為，從另一角度看，選委會將有更廣

泛代表性，期望界別未來可回到較中肯位置。

政府提交的修訂選舉制度條例草案，亦建議將在公開活動煽惑他人投白票廢票及不投票，列

為非法行為。湯家驊認為不應大驚小怪，法例不會影響三兩知己商討如何投票，亦為法庭行使酌

情權提供空間。他相信，個人在網上表明自己投白票，不會被視為公開活動，但期望港人不要用

自己的聰明，去思考如何避過法律規管。（ｈｙ）（ｚｚ）

