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14/04/2021 10:39

【新冠疫苗】２４人接種非預約疫苗，政府加強核查中心內外標示

　　《經濟通通訊社１４日專訊》早前相繼有市民去錯接種中心並獲准接種非預約的新冠疫苗，
即所謂打錯針，反映接種流程「把關」不足。政府昨（１３日）晚表示，已完成檢視相關程序，
發現累計有２４人預約登記與實際接種疫苗不同的個案，原因分別是去錯中心或改變打針意向。
政府指，為了避免同類事件再次發生，已完成檢視相關程序，並在社區疫苗接種中心實施多項措
施，包括加強核查程序、改善接種中心內外的標示等，其中科興（Ｓｉｎｏｖａｃ）疫苗接種中
心的場地編號會以「Ｓ」字母開首，復必泰（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）疫苗接種中心的場地編號會以
「Ｂ」字母開首。

＊政府：有人預約後改變主意＊

　　政府發言人表示，計劃設有一套嚴謹的程序，無論是網上登記，以至在接種中心的接待、資
訊提供和徵求同意等環節，均提及所接種的疫苗，按理不會出現接種人士使用並非其原本預約的
接種中心，而又不為有關工作人員察覺的情況。儘管這些事件只屬個別情況，仍須認真看待、慎
重處理。
　　據當局了解，一些市民是在預約後改變主意，前往不同的接種中心；另一些個案，則是有關
人士去錯別的接種中心，而接種了和預約不同的疫苗。政府稱，知悉事件後已從速跟進，確保有
關市民接種的第二劑是同一款疫苗。
　　發言人指，為避免同類事件再次發生，已陸續實施以下的改善措施：包括加強員工的訓練和
要求各接種中心提高警覺，中心主任須加強監察其中心的管理和員工的工作。（ｈｙ）

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