【新冠疫苗】２４人接種非預約疫苗，政府加強核查中心內外標示

《經濟通通訊社１４日專訊》早前相繼有市民去錯接種中心並獲准接種非預約的新冠疫苗，

即所謂打錯針，反映接種流程「把關」不足。政府昨（１３日）晚表示，已完成檢視相關程序，

發現累計有２４人預約登記與實際接種疫苗不同的個案，原因分別是去錯中心或改變打針意向。

政府指，為了避免同類事件再次發生，已完成檢視相關程序，並在社區疫苗接種中心實施多項措

施，包括加強核查程序、改善接種中心內外的標示等，其中科興（Ｓｉｎｏｖａｃ）疫苗接種中

心的場地編號會以「Ｓ」字母開首，復必泰（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）疫苗接種中心的場地編號會以

「Ｂ」字母開首。



＊政府：有人預約後改變主意＊



政府發言人表示，計劃設有一套嚴謹的程序，無論是網上登記，以至在接種中心的接待、資

訊提供和徵求同意等環節，均提及所接種的疫苗，按理不會出現接種人士使用並非其原本預約的

接種中心，而又不為有關工作人員察覺的情況。儘管這些事件只屬個別情況，仍須認真看待、慎

重處理。

據當局了解，一些市民是在預約後改變主意，前往不同的接種中心；另一些個案，則是有關

人士去錯別的接種中心，而接種了和預約不同的疫苗。政府稱，知悉事件後已從速跟進，確保有

關市民接種的第二劑是同一款疫苗。

發言人指，為避免同類事件再次發生，已陸續實施以下的改善措施：包括加強員工的訓練和

要求各接種中心提高警覺，中心主任須加強監察其中心的管理和員工的工作。（ｈｙ）

