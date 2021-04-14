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即市新聞

14/04/2021 17:36

【理財專題】出糧戶口「自製」回贈？一文看清邊間銀行最優惠！

　　《環富通基金頻道記者羅駿豪１４日報道》作為打工仔，幾時都希望公司準時每月出糧。如
果連出糧都可以？著數，當然就更加好。或許不少讀者都有留意，坊間不少銀行時有推廣出糧戶
口獎賞優惠，但當中的條款間間銀行都不同，究竟邊間回贈最多？邊間回贈最易？

＊首先要搞清楚：何謂「出糧」＊

　　所謂出糧戶口，銀行有一套定義，簡單來說，就是每月定期有薪金轉入這個動作，不過，要
獲得出糧戶口優惠，銀行都要求出糧一方以銀行轉帳形式存入，例如建行的相關條款就列明，「
任何以現金或支票誌帳存入的薪金將不被視為合資格出糧交易。」
　　至於要賺出糧戶口優惠，是否必須要勞煩公司人事部（ＨＲ），通知他們為你改出糧戶口？
這就視乎每間銀行的要求。事實上，並非每間銀行都要求真正由公司出糧，要顯示
「ＰＡＹＲＯＬＬ」、「ＳＡＬＡＲＹ」、或公司名稱等字眼，才接納的。以自已私人戶口名義
每月由Ａ銀行戶口轉錢到Ｂ銀行的出糧戶口，亦即設立所謂的「常行指示」（Ｓｔａｎｄｉｎｇ
Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ），亦是方法之一。

＊Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ是甚麼＊

　　ＳｔａｎｄｉｎｇＩｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，簡稱ＳＩ，類似自動轉帳，設立時需指明支帳
戶口，受帳戶口，金額，及每月的某一日，設立之後，銀行便會每個月定時將金額自動過數到指
定戶口，類似自動轉帳交租供樓，又或公司出糧一樣，定時定候過數。
　　眾多有做出糧戶口優惠的銀行中，中銀香港比較益公務員，他們選用中銀出糧服務可以賺到
高達２０００元信用卡回贈（１８００元再加網上登記額外２００元），但要賺到盡，參加的公
務員就必須要經庫務署「真出糧」才可。如果要用ＳＩ自製出糧，就只可以和其他打工仔一樣，
最多只可賺到高達１０００元回贈（８００元再加網上登記額外２００元）。緊記，賺中銀出糧
優惠還須綁定轉數快是以中銀作為預設修款帳戶，方享回贈！

＊中銀出糧公務員著數多，建銀亞洲渣打回贈入落戶口＊

　　不是公務員又如何？月入無咁多又邊間回贈最高？事實上，並非每間銀行都按出糧或ＳＩ銀
碼大小去釐定回贈額。以建銀亞洲為例，每月出糧銀碼最低要求僅１萬元，絕對平易近人，而且
還接受以ＳＩ方式轉入。不過回贈金額也不欺場，按理財戶口分回贈金額，最高可達２０００元
，還要是存入戶口的「真現金」，一般客戶也有３５０元。不過留意番，回贈會分為兩階段發放
，第一階段會於２０２２年１月３１日或之前入帳，第二階段就是２０２２年７月３１日或之前
，所以要收齊回贈，就要乖乖繼續留在該行出糧。
　　另外要留意，貴賓晉裕╱貴賓理財╱智選理財戶口係必須要落分行開戶。
　　渣打亦是回贈存入戶口，以最高層級月入超過８萬元計，不論理財戶口種類，回贈可達
９００元；另外客戶亦可選擇收取亞洲萬里通（Ａｓｉａｍｉｌｅｓ）里數。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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