《嬈望大中華－彭藹嬈》中國外交為經濟發展帶來挑戰

《嬈望大中華》縱使各國之間的外交角力是慣常事，現時中美關係甚為惡劣，將對中國經濟

構成影響。雖然拜登說兩國仍維持合作關係，筆者仍覺得此目標很遙遠，尤其是美國和中國是科

技發展方面的競爭對手。

美國前任國家安全顧問Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊ﹒ Ｈａｄｌｅｙ在華盛頓郵報撰文，提到應把

美國的基建財政撥款用於科技研究、建造晶片工廠、設立最昂貴的寬頻資訊系統等等。這些都是

針對中國現在有意促進創新的領域。筆者無法預測１﹒９萬億美元的紓困方案中有多少最終會投

放於科研、晶片製造、資訊改進等項目，但是文章裡暗示了美國對中國的態度－－雙方是競爭對

手，而不是合作夥伴。

整體而言，美國未來會繼續推出針對中國的政策，企業所面對的風險和機遇都相應變大。上

星期，美國再次更新貿易實體清單，對更多中國企業實施出口管制。這些都是為限制中國獲取美

國科技而制定的政策。所以中國未來至少要達到兩個目標：一、突破自身的科技瓶頸；二、研發

領先世界的晶片技術。

筆者認為中國有機會在五年內實現第一項目標，因為中國在２０２０年開始加大預算支持科

技發展，進展比較樂觀。

至於第二項，筆者認為中國要由現在開始培養科技人才方可實現目標。除了引入海外英才，

還要培育本地頂尖科技能人。由２０２１年起，每年都需要有出身於科技和相關領域、具備創造

力的學生，慢慢加入中國的人才庫。這過程需要最少十幾年的時間。如果五年內中國可以突破自

身的科技瓶頸的話，那麼２０２１－２０２５年期間所培養的人才，應該已經從大學本科畢業，

將是未來帶領中國科技發展的先鋒。

科技戰長路漫漫，但是必須要把握好節奏，不能一直落後。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

