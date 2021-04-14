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即市新聞

14/04/2021 11:45

《嬈望大中華－彭藹嬈》中國外交為經濟發展帶來挑戰

　　《嬈望大中華》縱使各國之間的外交角力是慣常事，現時中美關係甚為惡劣，將對中國經濟
構成影響。雖然拜登說兩國仍維持合作關係，筆者仍覺得此目標很遙遠，尤其是美國和中國是科
技發展方面的競爭對手。
　　美國前任國家安全顧問Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｊ﹒　Ｈａｄｌｅｙ在華盛頓郵報撰文，提到應把
美國的基建財政撥款用於科技研究、建造晶片工廠、設立最昂貴的寬頻資訊系統等等。這些都是
針對中國現在有意促進創新的領域。筆者無法預測１﹒９萬億美元的紓困方案中有多少最終會投
放於科研、晶片製造、資訊改進等項目，但是文章裡暗示了美國對中國的態度－－雙方是競爭對
手，而不是合作夥伴。
　　整體而言，美國未來會繼續推出針對中國的政策，企業所面對的風險和機遇都相應變大。上
星期，美國再次更新貿易實體清單，對更多中國企業實施出口管制。這些都是為限制中國獲取美
國科技而制定的政策。所以中國未來至少要達到兩個目標：一、突破自身的科技瓶頸；二、研發
領先世界的晶片技術。
　　筆者認為中國有機會在五年內實現第一項目標，因為中國在２０２０年開始加大預算支持科
技發展，進展比較樂觀。
　　至於第二項，筆者認為中國要由現在開始培養科技人才方可實現目標。除了引入海外英才，
還要培育本地頂尖科技能人。由２０２１年起，每年都需要有出身於科技和相關領域、具備創造
力的學生，慢慢加入中國的人才庫。這過程需要最少十幾年的時間。如果五年內中國可以突破自
身的科技瓶頸的話，那麼２０２１－２０２５年期間所培養的人才，應該已經從大學本科畢業，
將是未來帶領中國科技發展的先鋒。
　　科技戰長路漫漫，但是必須要把握好節奏，不能一直落後。
《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》

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