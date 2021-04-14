【反壟斷】奇虎３６０發布合規經營承諾書，嚴肅處理虛假廣告案

《經濟通通訊社１４日專訊》市場監管總局等三部門針對平台經濟領域存在的強迫「二選一

」等突出問題，提出「五個嚴防」、「五個確保」，明確要求３４家互聯網平台企業在一個月內

全面自檢自查，逐項徹底整改。從今日起連續三天，市場監管總局將集中公布３４家企業的《依

法合規經營承諾》，請社會各界予以監督。

奇虎３６０在依法合規經營承諾書中表示，嚴格做到六個「絕不」，絕不實施「二選一」壟

斷行為；絕不濫用市場支配地位或市場優勢，損害消費者正當權益；絕不實施排除、限制競爭的

壟斷協議行為；絕不違法實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中；絕不實施不

正當競爭行為；絕不實施不正當價格行為。

堅持客觀中立設定搜索、排序等算法，不非法收集和濫用個人信息；嚴格做到四個「堅決」

，堅決強化平台內部生態治理；堅決打擊侵害消費者知情權、選擇權等損害消費者利益的行為；

堅決打擊違法廣告發布行為，堅決抵制質量不合格商品。



＊三六零：頂格罰款２００萬元對業績不產生重大影響＊



此外，因發布虛假違法廣告被北京市監局頂格罰款２００萬元（人民幣．下同），三六零（

滬：６０１３６０）公告稱，三六零已於第一時間成立專項工作組，對涉案代理商及相關賬號進

行徹查，對違法虛假廣告進行嚴肅處理。三六零誠懇接受並堅決服從上述處罰決定，已按照相關

要求及時繳納罰款，罰款金額將計入當期損益，對公司經營業績不會產生重大影響。

工商信息顯示，北京好搜點睛科技為三六零科技集團全資子公司，後者旗下擁有Ａ股上市公

司三六零科技。

三六零現升０﹒８％，報１３﹒６８元。

三六零前身為美股上市公司奇虎３６０，主打產品為３６０安全衛士及３６０搜索引擎。公

司創始人周鴻禕多年前曾因帶頭叫板騰訊（００７００）而出名，加上喜歡穿紅色Ｔ恤，收獲與

名字諧音的外號「紅衣教主」。

２０１７年，奇虎３６０借殼回歸Ａ股，更名為三六零，市值一度突破４０００億元；近年

來，公司的主業轉向為政府部門提供安全服務。（ｊｔ）

