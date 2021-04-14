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14/04/2021 08:49

【債務風險】國務院：健全地方政府適度舉債機制，深化預算管理

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院印發《關於進一步深化預算管理制
度改革的意見》，將加大預算收入統籌力度，規範政府收入預算管理，健全地方政府依法適度舉
債機制，防範化解地方政府隱性債務風險。
　　《意見》明確了６個方面的重點改革措施。一是加大預算收入統籌力度，增強財政保障能力
。規範政府收入預算管理，加強政府性資源統籌管理，強化部門和單位收入統籌管理，盤活各類
存量資源。
　　二是規範預算支出管理，推進財政支出標準化。加強重大決策部署財力保障，合理安排支出
預算規模，大力優化財政支出結構，完善財政資金直達機制，推進支出標準體系建設。
　　三是嚴格預算編制管理，增強財政預算完整性。改進政府預算編制，加強跨年度預算平衡，
加強部門和單位預算管理，完善政府財務報告體系。
　　四是強化預算執行和績效管理，增強預算約束力。強化預算對執行的控制，推動預算績效管
理提質增效，優化國庫集中收付管理，拓展政府採購政策功能。
　　五是加強風險防控，增強財政可持續性。健全地方政府依法適度舉債機制，防範化解地方政
府隱性債務風險，防範化解財政運行風險隱患。
　　六是增強財政透明度，提高預算管理信息化水平。改進預決算公開，發揮多種監督方式的協
同效應，實現中央和地方財政系統信息貫通，推進部門間預算信息互聯共享。

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