《經濟通通訊社１４日專訊》第五屆世界無人機大會暨第六屆深圳國際無人機展覽會將於５
月２１至２３日在深圳會展中心舉行。組委會將邀請國內外３００多家企業攜超過２０００部最
新無人機產品及系統裝備參與大會。
圍繞５Ｇ＋網聯無人機應用、安全管理、行業應用、教育培訓、人工智能、水域無人系統Ａ
Ｉ等主題，大會將設置多場前沿專場論壇、主題報告和圓桌分享，深入探討無人機的技術迭變、
創新應用、產業落地和未來發展。（ａｃ）
14/04/2021 08:29
【大灣區】第五屆世界無人機大會５月將於深圳舉行
《經濟通通訊社１４日專訊》第五屆世界無人機大會暨第六屆深圳國際無人機展覽會將於５
月２１至２３日在深圳會展中心舉行。組委會將邀請國內外３００多家企業攜超過２０００部最
新無人機產品及系統裝備參與大會。
圍繞５Ｇ＋網聯無人機應用、安全管理、行業應用、教育培訓、人工智能、水域無人系統Ａ
Ｉ等主題，大會將設置多場前沿專場論壇、主題報告和圓桌分享，深入探討無人機的技術迭變、
創新應用、產業落地和未來發展。（ａｃ）
|財經熱話13/04/2021
美團單日市值瀉千三億元 中央整改科網平台+憂慮主要股東轉倉行動
|中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高 滬綜指收跌終失三千四
|板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長 合景悠活物管股黑馬
|剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸 美股第二季續現板塊輪動？
|剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
|財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦 李偉傑:收租股最受惠可部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰