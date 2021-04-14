【大灣區】第五屆世界無人機大會５月將於深圳舉行

《經濟通通訊社１４日專訊》第五屆世界無人機大會暨第六屆深圳國際無人機展覽會將於５

月２１至２３日在深圳會展中心舉行。組委會將邀請國內外３００多家企業攜超過２０００部最

新無人機產品及系統裝備參與大會。

圍繞５Ｇ＋網聯無人機應用、安全管理、行業應用、教育培訓、人工智能、水域無人系統Ａ

Ｉ等主題，大會將設置多場前沿專場論壇、主題報告和圓桌分享，深入探討無人機的技術迭變、

創新應用、產業落地和未來發展。（ａｃ）

