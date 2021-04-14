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14/04/2021 08:39

【數字人幣】金管局：爭取在香港測試數字人幣，早前協助跨境測試

　　《經濟通通訊社１４日專訊》香港金管局助理總裁鮑克運表示，爭取人民銀行在香港測試使
用數字人民幣，早前已協助人行進行跨境消費測試，未來將與人行商討如何擴展測試場景。
　　不過，鮑克運強調，推行時間表始終由人行決定，目前仍處於測試階段，金管局會繼續與內
地協調，以便將來數字人民幣在全國推行時，市民北上時都可以受惠。（ａｃ）

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