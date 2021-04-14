《經濟通通訊社１４日專訊》香港金管局助理總裁鮑克運表示，爭取人民銀行在香港測試使
用數字人民幣，早前已協助人行進行跨境消費測試，未來將與人行商討如何擴展測試場景。
不過，鮑克運強調，推行時間表始終由人行決定，目前仍處於測試階段，金管局會繼續與內
地協調，以便將來數字人民幣在全國推行時，市民北上時都可以受惠。（ａｃ）
14/04/2021 08:39
【數字人幣】金管局：爭取在香港測試數字人幣，早前協助跨境測試
《經濟通通訊社１４日專訊》香港金管局助理總裁鮑克運表示，爭取人民銀行在香港測試使
用數字人民幣，早前已協助人行進行跨境消費測試，未來將與人行商討如何擴展測試場景。
不過，鮑克運強調，推行時間表始終由人行決定，目前仍處於測試階段，金管局會繼續與內
地協調，以便將來數字人民幣在全國推行時，市民北上時都可以受惠。（ａｃ）
|財經熱話13/04/2021
美團單日市值瀉千三億元 中央整改科網平台+憂慮主要股東轉倉行動
|中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高 滬綜指收跌終失三千四
|板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長 合景悠活物管股黑馬
|剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸 美股第二季續現板塊輪動？
|剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
|財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦 李偉傑:收租股最受惠可部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰