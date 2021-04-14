【新冠肺炎】全國昨新增１２宗確診，雲南增１宗本地確診

《經濟通通訊社１４日專訊》雲南瑞麗市持續有少量本地確診個案。國家衛健委公布，４月

１３日，全國新增確診１２宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中雲南１宗本地確診；其餘１１宗為輸

入個案，分別在上海５宗，廣東３宗，天津、福建、四川各１宗。昨日無新增死亡個案，增２宗

疑似病例；新增治癒出院７宗。

據雲南省衛健委通報，昨日新增的確診個案是瑞麗市在第三輪全員核酸檢測中檢出。截至４

月１３日２０時，瑞麗市第三輪全員核酸檢測全部結束，共採樣並檢測３８﹒１萬份，檢出陽性

４份。

昨日新增無症狀感染者１２人，均屬境外輸入個案。當日２名感染者轉為確診；解除隔離

１６人。目前尚在醫學觀察２９３名無症狀感染者，其中２１人屬本地個案。

截至４月１３日，全國累計確診病例最新數字為９０４４７宗。累計死亡人數維持４６３６

人；現有確診病例２９８宗，現有２宗疑似病例；累計治癒出院病例８５５１３宗。

境外輸入累計確診病例５４５４宗，累計治癒出院病例５２４０宗。現有確診病例２１４宗

，現有２宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例１２７１８宗。其中，香港１１６０７宗（１１２２７人

出院，２０８人死）；澳門４９宗（４８人出院）；台灣１０６２宗（１０２７人出院，１１死

）。（ａｃ）

