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14/04/2021 09:15

【新冠肺炎】全國昨新增１２宗確診，雲南增１宗本地確診

　　《經濟通通訊社１４日專訊》雲南瑞麗市持續有少量本地確診個案。國家衛健委公布，４月
１３日，全國新增確診１２宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中雲南１宗本地確診；其餘１１宗為輸
入個案，分別在上海５宗，廣東３宗，天津、福建、四川各１宗。昨日無新增死亡個案，增２宗
疑似病例；新增治癒出院７宗。
　　據雲南省衛健委通報，昨日新增的確診個案是瑞麗市在第三輪全員核酸檢測中檢出。截至４
月１３日２０時，瑞麗市第三輪全員核酸檢測全部結束，共採樣並檢測３８﹒１萬份，檢出陽性
４份。
　　昨日新增無症狀感染者１２人，均屬境外輸入個案。當日２名感染者轉為確診；解除隔離
１６人。目前尚在醫學觀察２９３名無症狀感染者，其中２１人屬本地個案。
　　截至４月１３日，全國累計確診病例最新數字為９０４４７宗。累計死亡人數維持４６３６
人；現有確診病例２９８宗，現有２宗疑似病例；累計治癒出院病例８５５１３宗。
　　境外輸入累計確診病例５４５４宗，累計治癒出院病例５２４０宗。現有確診病例２１４宗
，現有２宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１２７１８宗。其中，香港１１６０７宗（１１２２７人
出院，２０８人死）；澳門４９宗（４８人出院）；台灣１０６２宗（１０２７人出院，１１死
）。（ａｃ）

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