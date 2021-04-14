《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部發言人趙立堅稱，應中方邀請，美國總統氣候問題
特使克里於４月１４日至１７日訪華。期間，中國氣候變化事務特使解振華將同克里在上海舉行
會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。
克里將是拜登政府訪問中國的首位高級官員。克里曾擔任美國國務卿，被拜登選為代表美國
參加國際氣候談判。（ｃｔ）
14/04/2021 16:42
【大國博弈】外交部：拜登氣候問題特使克里將與解振華上海會談
《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部發言人趙立堅稱，應中方邀請，美國總統氣候問題
特使克里於４月１４日至１７日訪華。期間，中國氣候變化事務特使解振華將同克里在上海舉行
會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。
克里將是拜登政府訪問中國的首位高級官員。克里曾擔任美國國務卿，被拜登選為代表美國
參加國際氣候談判。（ｃｔ）
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