【大國博弈】外交部：拜登氣候問題特使克里將與解振華上海會談

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部發言人趙立堅稱，應中方邀請，美國總統氣候問題

特使克里於４月１４日至１７日訪華。期間，中國氣候變化事務特使解振華將同克里在上海舉行

會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

克里將是拜登政府訪問中國的首位高級官員。克里曾擔任美國國務卿，被拜登選為代表美國

參加國際氣候談判。（ｃｔ）

